Veel rook bij brand in loods Molenaarsgraaf

In een loods in Molenaarsgraaf woedt een grote brand in een bedrijf met verpakkingsmaterialen. Bij de brand in de Zuid-Hollandse plaats komt veel rook vrij.

De brandweer is met veel mensen aanwezig om overslaan van de brand naar naastgelegen huizen en bedrijven te voorkomen, meldt de veiligheidsregio. Ook is er een watertransportsysteem onderweg om op de plek van de brand genoeg water te krijgen.

Omwonenden hebben vanwege de brand een NL-Alert ontvangen. De brand woedt op een paar honderd meter afstand van de woonkern van Molenaarsgraaf.