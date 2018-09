Rutte bij VN: MH17 blijft een open wond

Premier Rutte heeft in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties alle landen opgeroepen mee te werken aan het MH17-onderzoek. "MH17 blijft een open wond voor mijn land en voor alle landen die burgers aan boord van het toestel hadden."

Rutte bracht in zijn toespraak in herinnering dat het Joint Investigation Team (JIT) in mei bewijs heeft gepresenteerd voor de herkomst van de Buk-raketinstallatie waarmee het toestel werd neergehaald. Daarbij noemde hij Rusland niet bij naam. Het JIT zegt dat de raket afkomstig was van de 53ste brigade van het Russische leger uit Koersk.

Gerechtigheid

Volgens Rutte hebben die bewijzen Nederland gesterkt in de overtuiging dat de volledige waarheid boven tafel moet komen. Daar moet het volgens hem niet bij blijven. "Er moet gerechtigheid komen en de verantwoordelijkheid moet worden genomen. Dat is in het belang van de slachtoffers en hun geliefden." Hij vroeg alle landen om volledige medewerking om die doelen te bereiken.

In de toespraak vormde internationale samenwerking de rode draad. Rutte maakt zich er zorgen over dat een aantal landen het eigenbelang vooropstellen en dat ze niet meer bereid zijn om compromissen met andere landen te sluiten.

Volgens Rutte zijn onschuldige burgers daar het slachtoffer van, zoals in Syriƫ.