Extreem lange rij kijkers bij huurwoning Amsterdam

Een Amsterdamse woning die binnenkort wordt verhuurd is zo populair dat er bij de bezichtiging een rij van tientallen meters stond. Volgens AT5 waren bijna vijftig mensen afgekomen op het kijkuurtje.

Het gaat om een driekamerappartement aan de Sarphatistraat van 70 vierkante meter dat 1000 euro per maand kost. De woning wordt voor maximaal twee jaar verhuurd.

Een van de geïnteresseerde huurders reageerde verrast op de drukte. "Wij zijn heel laat aangekomen dus hebben de woning niet gezien, maar ik zag nog wel dat het binnen ook heel druk was', zegt de jonge studente tegen AT5.

Waanzin

Een andere geïnteresseerde haakte af na het zien van de rij. "Het is echt waanzin, die Amsterdamse woningmarkt. Naar mijn idee wordt die totaal verziekt door expats."

De huurwoning van woningcorporatie De Key wordt aangeboden via een makelaar. Vrijdagochtend hebben geïnteresseerden nogmaals de kans om de woning te bekijken.

De uitnodiging voor de bezichtiging is ook verstuurd aan mensen die niet voldoen aan het minimuminkomen van 3000 euro netto, onder wie een NOS-redacteur die geïnteresseerd was in de woning. De makelaar reageerde niet op vragen van haar over de inkomenseis.