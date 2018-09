Partnerverlof na geboorte uitgebreid naar vijf dagen

Vanaf volgend jaar krijgt de partner van de moeder van een pasgeboren baby vijf dagen betaald verlof. Nu zijn dat er nog twee.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van het kabinet om het kraamverlof uit te breiden. Het kabinet denkt dat een langer verlof een positief effect heeft op de band tussen ouders en kind.

De regeling gaat op 1 januari 2019 in. Anderhalf jaar later, in juli 2020, wordt de regeling nog eens uitgebreid. Dan kunnen partners vijf weken opnemen. In die periode krijgen ze 70 procent van hun loon.

Minister Koolmees van Sociale Zaken is blij met de uitbreiding en spreekt over een grote sprong vooruit. Hij zegt dat deze regeling niet alleen goed is voor de band tussen de ouders en het kind, maar ook voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. "Omdat er minder verschil zit in de duur van het verlof voor beide ouders", zo staat ook in het regeerakkoord.