Uber schikt voor 148 miljoen dollar na verzwijgen datalek

Taxidienst Uber heeft een schikking getroffen van 148 miljoen dollar voor het verzwijgen van een datalek. In 2016 werd het bedrijf gehackt en werden er gegevens van 50 miljoen klanten en 7 miljoen chauffeurs buitgemaakt. Uber betaalde de hacker zwijggeld, maar een jaar later kwam het nieuws toch naar buiten.

Uber werd daarop aangeklaagd, omdat het bedrijf gebruikers niet had geïnformeerd over het lek, wat volgens de wet wel moet. Met de schikking is de zaak afgedaan. De taxidienst moet wel voortaan regelmatig bij de overheid rapport uitbrengen over de beveiligingssituatie. Als dat niet gebeurt, kunnen er sancties volgen. Ook wordt de databeveiliging bij het bedrijf flink opgeschroefd.

Het geld van de schikking wordt verdeeld over alle vijftig Amerikaanse staten en Washington D.C. "Met de schikking willen we ons imago verbeteren", zegt juridisch topman Tony West. Uber kwam regelmatig negatief in het nieuws. Zo waren er berichten over seksuele intimidatie en werden in sommige landen ambtenaren geweerd om controles te voorkomen.