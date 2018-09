En de winnaar is... een intelligente emmer

Schuurtjes en dromers

Innovatieve ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf strijden elk jaar voor een plaats in die MKB Innovatie Top 100. En niet zonder reden. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder bedrijven die de afgelopen jaren in de Top 100 hebben gestaan, blijkt dat innovatie leidt tot groei. "Alle Top 100-bedrijven zagen hun winst toenemen, namen extra personeel aan en werden internationaal actiever", aldus een woordvoerder van de Kamer van Koophandel.

De juryvoorzitter, Ruud Koornstra, hamerde vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal op het belang van de Top 100. "We doen die lijst al 12 jaar. Heel belangrijk, want innovaties komen niet van grote bedrijven: de led-lamp werd niet bedacht door Philips, de elektrische auto kwam niet van VDL. Nee, die uitvindingen komen van kleine ondernemers in schuurtjes, van dromers. MKB'ers dus."

Gestolde belangen

Hij vindt het raar dat Nederland tot de top van de wereld behoort met het bedenken van innovaties, maar bij het toepassen in de achterhoede zit. "Want dan krijg je te maken met cynisme, afhoudend gedrag, een dichtgetimmerd systeem van gestolde belangen. En goede ideeën worden ook helemaal stukgerekend."

"Vergeet niet hè: Nederland is ooit groot geworden toen wij de grootste zeevarende natie waren. Wij waren de eerste met een luchtvaartmaatschappij, de eerste met een luchthaven. En het gekke is dat we nieuwe ontwikkelingen nu een beetje wegduwen. Daarom zijn we - qua klimaat-maatregelen - nu het op één na vieste jongetje van de klas."

Gek verklaard

Toen Koornstra in 2006 met een led-lamp kwam, werd hij - zoals hij dat zegt - voor gek verklaard. "Hetzelfde toen we met de eerste elektrische auto kwamen. En dan moet je echt doorzetten, volhouden, anders word je zo opzij gezet."