Nederlandse technologie voor bestrijding terrorisme

Het kabinet heeft de Verenigde Naties een opsporingssysteem tegen terroristen aangeboden. Minister Blok overhandigde het detectiesysteem in het hoofdkwartier van de VN in New York. Ook VN-secretaris-generaal Guterres, koningin Máxima, premier Rutte en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding waren erbij.

Het door Nederland ontwikkelde systeem is bedoeld om gegevens van vliegtuigpassagiers te analyseren op reisbewegingen van terroristen en internationale criminelen. De informatie komt beschikbaar bij het boeken van een ticket en daardoor kan iemand worden tegengehouden nog voordat hij vertrekt of terugkeert.

Nederland en de VN tekenden een overeenkomst, waardoor het systeem ook beschikbaar komt voor andere landen. Het kabinet wil daar ook een financiële bijdrage aan leveren.

Blok benadrukte dat Nederland geen eiland is en dat het delen van kennis aanslagen kan voorkomen.