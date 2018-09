Trump: China probeert tussentijdse verkiezingen te beïnvloeden

Volgens Trump doet China dat uit onvrede met het handelsbeleid van de VS. Hij heeft zijn uitspraak niet toegelicht.

Amerika en China zijn verwikkeld in een handelsoorlog en leggen elkaar steeds zwaardere importtarieven op. "Ze willen niet dat we (de Republikeinen) de verkiezingen winnen, omdat ik de eerste president ben die China ooit op handelsvlak heeft uitgedaagd", sprak Trump. "We winnen deze handelsstrijd, we zijn op elk vlak beter dan China. We willen niet dat zij zich met onze verkiezingen bemoeien", voegde hij eraan toe.

Midterms

In november staan de zogenoemde midterms op het programma. Amerikanen stemmen dan voor een nieuwe Senaat en een nieuw Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen hebben daar de meerderheid van de zetels, maar daar kan verandering in komen.