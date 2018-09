Labour-leider Corbyn: alleen steun voor Theresa May bij zachte brexit

De leider van de Britse sociaal-democraten, Jeremy Corbyn, wil een zachte brexit. In zijn slottoespraak op het Labour-congres in Liverpool zei hij dat premier Theresa May alleen op zijn steun kan rekenen als ze haar 'Chequers'-plan intrekt of grondig afzwakt.

Labour zal tegen dat plan van May "of wat ervan overblijft" stemmen en ook tegen het vertrek van de Britten uit de Europese Unie zonder deal met de EU, want dat zou in zijn ogen leiden tot een nationale ramp.

Daarom kiest Corbyn voor een zachtere en wat hij noemt "verstandige" brexit, inclusief een douane-unie met Brussel, waardoor er bijvoorbeeld geen 'harde' grens tussen Ierland en Noord-Ierland ontstaat.

Groene-banenrevolutie

Gaat May niet in op de eisen van Labour, dan zal hij aansturen op vervroegde verkiezingen binnen een paar maanden. "Want Labour is klaar om te regeren", zei Corbyn na een opsomming van beleidsplannen "tegen de graai-cultuur en voor een groene-banenrevolutie". "Wij vertegenwoordigen het gezond verstand van deze tijd", zei hij. Zijn toespraak werd beloond met gejuich van de congresgangers.