Voetgangersbrug Groningen hangt in het water na aanvaring

In Groningen hangt de Paddepoelsterbrug over het Van Starkenborghkanaal in het water doordat er een vrachtschip tegenaan is gevaren.

De voetgangersbrug ligt ten noorden van de stad Groningen; het kanaal is een belangrijke route voor de binnenvaart. De aanvaring gebeurde rond 14:00 uur. De scheepvaart en het wegverkeer zijn gestremd.

Politie en Rijkswaterstaat onderzoeken wat er precies gebeurd is. Om het beschadigde deel van de draaibrug te verwijderen moet zwaar materieel worden ingezet, schrijft RTV Noord.