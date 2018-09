Marokkaanse marine beschiet boot voor illegale immigratie: 1 dode

Bij de beschieting van een boot door de Marokkaanse marine is gisteren een dode gevallen. De schipper van de boot wilde Marokkanen illegaal naar Spanje brengen.

Volgens de Marokkaanse autoriteiten zag de marine zich genoodzaakt om te schieten toen de schipper orders om te stoppen niet opvolgde. Daarbij werden vier Marokkanen geraakt, die volgens lokale bronnen niet zichtbaar waren. De vier zijn naar een ziekenhuis gebracht, waar één van hen aan haar verwondingen overleed.

De boot werd bestuurd door een Spanjaard en lag voor de kust van het plaatsje M'diq. Daar haalde het schip Marokkanen op om hen gratis naar Spanje te brengen. Na de schietpartij is de schipper gearresteerd.

Gemaskerde bemanning

Het is niet de eerste boot die gratis illegale migratie naar Spanje verzorgt. Sinds twee weken meren schepen met een gemaskerde bemanning aan die Marokkanen een plek aanbieden. Opvallend is dat het gisteren een 'GoFast' boot was, een type dat normaal wordt gebruikt bij drugshandel.

Volgens het Spaanse agentschap EFE zijn er tussen 19 en 21 september al negen boten aangemeerd die in totaal meer dan 100 Marokkanen hebben meegenomen. Sinds dit weekend proberen de Marokkaanse autoriteiten deze 'spookboten' tegen te houden.

De straat op

Honderden Marokkanen, vooral jongeren, gingen afgelopen weekend de straat op in steden in het noorden van het land, zoals Martil, om te vragen om gratis migratie. Ook wachtten er mensen op verschillende stranden omdat er geruchten waren over de komst van een boot.

Wie er achter het sturen van de boten en de gratis overtocht naar Spanje zit, is niet duidelijk. Maar verschillende Marokkanen zijn er blij mee. "Iedereen wil weg. Hier is geen werk. We willen niet blijven in een land waar onderdrukking is", zegt een van de jongeren in Martil tegen Marokkaanse media.

De autoriteiten hebben vorig jaar meer dan duizend Riffijnen opgepakt die protesteerden voor beter onderwijs, betere zorg, meer werkgelegenheid en minder corruptie. De koning kondigde recent aan de militaire dienstplicht weer te willen invoeren.

Belangrijkste route

Na verhalen over slavenhandel in Libië en de sluiting van de havens van Italië en Malta is Marokko-Spanje de belangrijkste route geworden voor Afrikaanse migranten en vluchtelingen. Volgens de internationale organisatie voor migratie, het IOM, hebben tot 23 september dit jaar 35.000 migranten en vluchtelingen Spanje bereikt. Dit is meer dan twee keer zoveel als vorig jaar. Tot en met juli dit jaar was 19 procent hiervan van Marokkaanse afkomst.