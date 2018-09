Bruins wil bloed- en weefseldonatie door homo's makkelijker maken

Minister Bruins wil gaan onderzoeken of het makkelijker moet worden voor homoseksuelen om bloed te doneren. In een gesprek met de Tweede Kamer zei hij dat het in de toekomst misschien makkelijker wordt voor hen om bloed- en weefseldonor te worden.

Eerst wil hij kijken hoe Denemarken dat doet. Daar moet het volgend jaar al eenvoudiger worden voor homoseksuelen om bloed te geven.

In Nederland kunnen homoseksuelen alleen bloed doneren als ze ten minste een jaar geen seks hebben gehad. De gedachte daarachter is dat ze vaker kans hebben op een seksueel overdraagbare aandoening. Denemarken gaat die termijn terugbrengen naar vier maanden. Voor homo's die een monogame relatie geldt helemaal geen termijn meer.

Als de nieuwe regels in Denemarken goed uitpakken, wil Bruins ze ook hier versoepelen.