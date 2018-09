'Ongelukken glijbaan Duinrell door technische mankementen'

In een rapport uit 2010 schreef een inspecteur: "Duinrell geeft aan dat de baan na plaatsing veel mankementen kende, voornamelijk in de elektra." De inspecteur refereerde onder meer aan een ongeluk in juli dat jaar, waarbij een zwemmer hoofdletsel opliep omdat het valluik te laat open ging. Ook nadat veiligheidsmaatregelen waren genomen, raakten mensen gewond.

Het laatste incident was begin dit jaar, toen een 18-jarige Belg een hersenschudding en whiplash opliep. Ook dit ongeluk was het gevolg van een technisch mankement, blijkt volgens het AD uit een e-mail van de inspectie. Sensoren van de X-Stream werden vermoedelijk ontregeld door een waterdruppel en een "lichaamsdeel of kledingstuk van een toeschouwer".

Duinrell wijt het ongeluk aan een "technisch defect in combinatie met foutief gebruik door een andere gast". In april werd de waterglijbaan weer geopend, na weken dicht te zijn geweest.

Duinrell was vanochtend niet bereikbaar voor een reactie. Tegenover het AD wil het attractiepark niet kwijt om hoeveel incidenten het in totaal gaat.