Apps voor buurtcontacten in trek, 'zorgt voor gevoel van erbij horen'

Buurtpreventie is inmiddels een welbekend begrip in de Nederlandse wijken, maar ook 'sociale' buurtapps worden steeds populairder. Hun focus ligt naast veiligheid met name op sociale cohesie en het verbeteren van contact tussen buren. De grootste initiatieven in Nederland zien de laatste drie jaar sterk stijgende gebruikersaantallen.

Een van de grootste apps waarin buurtbewoners zich verenigen is BuurtApp.nl. Doel van de app is het contact tussen buren te vergemakkelijken. Sinds de start in 2015 hebben zich tienduizenden mensen aangemeld. Concurrentie kent de app onder meer van het Amerikaanse Nextdoor, dat zich een jaar later op de Nederlandse markt ging roeren.

Net als BuurtApp.nl wil Nextdoor geen exacte gebruikersgetallen geven, maar volgens woordvoerder Kitty van Muiswinkel zijn er 6200 buurten met minimaal tien geregistreerde leden. De tien grootste appgroepen hebben volgens haar ieder meer dan duizend leden.