Ervaringsdeskundige rukt op in de zorg, 'die kent de weg naar herstel'

"Ik begrijp wat je zegt." Behandelaars in de psychiatrie doen ontzettend hun best om cliënten te begrijpen om ze verder te kunnen helpen. Maar soms zijn jarenlange opleidingen, dossierkennis en een keur aan theoretische informatie, niet genoeg om een cliënt echt te begrijpen. Wat cliënten nodig hebben zijn mensen zoals zij, ervaringsdeskundigen.

Steeds meer instellingen in Nederland werken met ervaringsdeskundigen. Er zijn al een paar opleidingscentra waar mensen met ervaring worden opgeleid om anderen te kunnen helpen.

"Heel veel mensen zeggen wel dat ze het snappen, maar vaak is dat niet zo." De 18-jarige Noortje kampte met depressie en heeft al verschillende instellingen van binnen gezien. Nu werkt ze anderhalve dag per week bij Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof in Vught.

'Behandelaars zijn nu collega's'

"Het was eigenlijk een natuurlijke overgang", vertelt ze in het NOS-NTR-programma Nieuws en Co. "De medewerkers die me eerst behandelden, zien me nu als collega. Het is leuk om beide kanten van een organisatie te zien."