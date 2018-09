Grafisch vormgever Anthon Beeke (78) overleden

In zijn woonplaats Amsterdam is op 78-jarige leeftijd de grafisch vormgever Anthon Beeke overleden. Hij werd vooral bekend door spraakmakende affiches voor Zuidelijk Toneel Globe, Toneelgroep Amsterdam, Holland Festival, de Theatercompagnie en de KunstRAI.

Beeke richtte ook musea in, maakte tentoonstellingen, boeken, tijdschriften, huisstijlen, logo's, postzegels, catalogi, tv-commercials, verpakkingen, kinderspellen en reclamecampagnes. Veel aandacht trok ook zijn affiche van museumdirecteur Rudi Fuchs, die omzwachteld en bebloed werd afgebeeld nadat in zijn Stedelijk Museum een werk van Barnett Newman was vernield.