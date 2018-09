Raft slaat om bij Terschelling: drie mensen onderkoeld

Twintig rafters zijn vandaag in de buurt van Terschelling in de problemen gekomen met hun rafts. Een rubberboot sloeg om toen die door de branding voer. Van een andere boot vielen een aantal mensen in het water.

De instructeur wist de rafters van de omgeslagen boot eerst naar een zandbank en daarna naar het strand te krijgen. De Kustwacht bracht zeven rafters naar het ziekenhuis. Drie van hen waren onderkoeld.

In totaal werden drie helikopters en een aantal ambulances ingezet. Hoe het met de slachtoffers gaat, is niet bekend.