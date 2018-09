Paus: misbruikschandalen jagen mensen de kerk uit

De misbruikschandalen in de katholieke kerk schokken de gelovigen en jagen ze de kerk uit. Dat zei de paus vandaag op de laatste dag van zijn bezoek aan de Baltische staten. De kerk moet veranderen als ze toekomstige generaties wil behouden, zei hij.

De uitspraken van de paus vallen samen met een nieuw rapport over tientallen jaren van seksueel misbruik en het verhullen daarvan in Duitsland.

Tegen een grote groep jongeren in Estland zei de paus dat hij weet dat veel jonge mensen vinden dat de kerk hun niets te bieden heeft en hun problemen niet begrijpt. "Ze zijn woedend over de seksuele en economische schandalen zonder duidelijke veroordeling. En over het feit dat we niet bereid zijn om de levens en gevoeligheden van jongeren echt te begrijpen."

"We moeten zelf worden bekeerd", zei de paus. "Om naast jullie te kunnen staan, moeten we ons realiseren dat we veel moeten veranderen."

Rapport

Met de uitspraken erkent de paus voor het eerst publiekelijk het falen van de aanpak van seksueel misbruik. Vandaag werd op de Duitse bisschoppenconferentie een rapport gepubliceerd dat aantoont dan bijna 3700 mensen in Duitsland door geestelijken zijn misbruikt tussen 1946 en 2014. Meer dan de helft was toen 13 jaar of jonger en bijna een derde van hen was misdienaar.

Volgens het rapport is bewijs in deze zaken vernietigd of gemanipuleerd. Veel zaken zijn nooit voor het gerecht gebracht en misbruikers werden overgeplaatst, zonder dat hun verleden bekend werd gemaakt.