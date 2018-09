Streep door schieten grizzlyberen Yellowstone

Grizzlyberen in en rond het Yellowstone National Park in de Verenigde Staten moeten weer beschermd worden. Ze komen weer op de lijst van beschermde dieren, heeft een Amerikaanse federale rechter bepaald.

De beslissing is een tegenvaller voor jagers. Die waren juist van plan om voor het eerst na ruim veertig jaar weer op de beren te schieten.

De U.S. Fish and Wildlife Service had de grizzlyberen in het Yellowstone National Park van de lijst van beschermde dieren geschrapt, omdat het aantal beren daar de afgelopen jaren voldoende is gegroeid. De regering-Trump vond een beschermde status niet meer nodig.

Natuurbeschermers stapten daarop naar de rechter en eisten dat de grizzly's in Yellowstone weer dezelfde beschermde status krijgen als grizzlyberen in andere Amerikaanse parken. De rechter heeft hun nu gelijk gegeven.

Zo'n veertig jaar geleden leefden er nog maar 136 grizzlyberen in Greater Yellowstone, nu zijn dat er ongeveer 800.