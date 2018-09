400 jaar oud scheepswrak in Portugal: 'Belangrijkste vondst ooit'

Het schip is waarschijnlijk tussen 1575 en 1625 ten onder gegaan. Dat is in de periode dat de handel tussen Portugal en India op zijn hoogtepunt was.

Het wrak werd gevonden in de buurt van Cascais, een kustplaats in de buurt van Lissabon. De baai rondom deze plek staat bekend om de vondsten van scheepswrakken, zegt minister van Cultuur Luis Mendes. "Deze vondst bevestigt dat maar weer eens." In 1994 werd hier een ander Portugees schip gevonden.