Kavanaugh tegen Senaatscommissie: beschuldigingen zijn karaktermoord

Brett Kavanaugh, kandidaat-rechter voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, is niet van plan zich terug te trekken voor die hoge functie. Hij verdedigt zich in een brief aan een Senaatscommissie fel tegen beschuldigingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Gisteren uitte een tweede vrouw zulke beschuldigingen tegen Kavanaugh. Die zou haar in de jaren 80 zijn geslachtsdeel hebben voorgehouden op een met drank overgoten feestje toen ze allebei student waren. De eerste vrouw die met de vinger naar Kavanaugh wees, Christine Ford, getuigt donderdag voor de commissie. Kavanaugh (53) spreekt beide beschuldigingen met klem tegen.

In de brief noemt Kavanaugh de aantijgingen "grotesk" en "overduidelijke karaktermoord". Hij zegt zich door de pogingen om zijn goede naam te besmeuren niet te laten wegjagen.

In de Senaat hebben diverse Republikeinen de beschuldigen veroordeeld als laster. Ze willen dat er donderdag na de hoorzitting met de vrouw over Kavanaughs benoeming wordt gestemd.