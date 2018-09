21 jaar cel voor verkrachting, mishandeling en vrijheidsberoving vriendin

Een man van 51 uit Steenbergen heeft een celstraf gekregen van 21 jaar wegens onder meer poging tot moord. Hij beroofde zijn vriendin langere tijd van haar vrijheid, bedreigde en verkrachtte haar, stak meerdere keren met een mes op de vrouw in en heeft haar keel een aantal keer dichtgeknepen.

Dat deed de man nadat zijn vriendin september vorig jaar had gezegd "een beetje ruimte" nodig te hebben in hun relatie. Na het gesprek hierover gingen ze samen met vrienden wat drinken in een café. Na het cafébezoek greep hij zijn vriendin vast en trok haar zijn huis binnen. Daar dwong hij haar onder meer tot seks.

Toen hij de vrouw liet gaan, liep ze naar haar auto, maar nog was ze niet van de man af. Hij liep achter haar aan met een pistool en dreigde haar wat aan te doen, als ze alarm zou slaan.

Grote plas bloed

De vrouw vluchtte, maar de Steenbergenaar achterhaalde haar en verwondde haar met een mes in haar hals en gezicht. Daarna duwde hij haar terug zijn huis in en mocht ze haar wonden verzorgen op de badkamer. Toen de vrouw om medische hulp vroeg, kneep de man haar keel dicht tot ze flauwviel en stak hij haar nog een aantal keren met het mes.

De door buurtbewoners gealarmeerde politie trof de vrouw in het huis aan in een grote plas bloed.

Lustgevoelens

Volgens de rechtbank in Den Bosch heeft de man zijn vriendin meerdere keren bewust geprobeerd te doden en trok hij zich niets aan van haar waardigheid als mens. Dat zij niet is overleden, is niet aan de Steenbergenaar te danken. Die dacht, zo oordeelt de rechter, alleen maar aan zijn eigen lustgevoelens en mogelijke frustratie.

Twee weken geleden eiste het OM ook tbs voor de Steenbergenaar, maar de man wilde niet meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. De straf valt ook zo hoog uit omdat hij al eerder is veroordeeld voor verkrachting en geweldsdelicten.

Hij moet ruim 62.000 euro schadevergoeding aan de vrouw betalen.