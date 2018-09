'Merkel komt niet naar staatsbanket met Erdogan'

De Duitse bondskanselier Merkel zal het staatsbanket dat wordt georganiseerd voor de Turkse president Erdogan niet bijwonen. Het Duitse weekblad Der Spiegel meldt dat op basis van bronnen rond de regering. Waarom Merkel niet aanwezig zal zijn, is onduidelijk.

Erdogan brengt later deze week een driedaags bezoek aan Duitsland. Tijdens dat bezoek staat een staatsbanket gepland met honderd genodigden, onder wie de bondskanselier.

Of de afzegging van Merkel politiek gemotiveerd is, valt volgens Der Spiegel niet te zeggen. Ze heeft in het verleden vaker diners met buitenlandse presidenten afgezegd. Ze was voor het laatst bij een staatsbanket aanwezig in 2015, toen de Britse koningin Elizabeth een bezoek bracht aan Duitsland.

In de agenda van de bondskanselier staan wel twee andere afspraken met Erdogan. De twee hebben vrijdag een gesprek en zaterdagochtend een werkontbijt. Daarna gaat de Turkse president vermoedelijk naar Keulen om een moskee te openen.

'Signaal afgeven'

Het is gebruikelijk dat de Duitse president bij officiële staatsbezoeken een staatsbanket organiseert. Niettemin was er in Duitsland kritiek op de keuze om dit ook voor de Turkse president te doen, gezien de recente spanningen tussen Duitsland en Turkije.

Volgens politicus Cem Özdemir van de oppositiepartij de Groenen is Erdogan "geen normale president van een democratie". Hij zou daarom niet met alle egards van een staatsbezoek moeten worden ontvangen, vinden Özdemir en andere oppositieleden.

Ook andere politici hebben de uitnodiging voor het staatsbanket afgeslagen. Özdemir heeft daarentegen gezegd dat hij wel aanwezig zal zijn, "zodat Erdogan een criticus onder ogen moet komen".

Economie op agenda

Duitse media schrijven dat Erdogan het tijdens zijn bezoek aan Duitsland vooral over de economische betrekkingen tussen de twee landen zal willen hebben. Duitsland is een belangrijke handelspartner van Turkije, dat in een valutacrisis verkeert.

Erdogan is nu in de VS voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Voor zijn vertrek naar Duitsland heeft hij ook nog een ontmoeting met investeerders in de Verenigde Staten.