Risico klein dat Afrikaanse varkenspest in Nederland komt

De kans is klein dat de ernstig besmettelijke Afrikaanse varkenspest zich naar Nederland verspreidt. Minister Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat ze wel alert blijft, maar nu geen extra maatregelen, zoals een ophokplicht, neemt voor varkens.

Volgens Schouten is het ministerie voorbereid op een eventuele uitbraak van de Afrikaanse varkenspest. Aanleiding is dat de Afrikaanse varkenspest vorige week bij wilde zwijnen werd ontdekt in een gebied van circa tien vierkante kilometer in het zuidoosten van België.

"Ik begrijp de onrust in de sector en deel de zorg die er leeft over een introductie van Afrikaanse varkenspest in Nederland", schrijft Schouten. Ze stelt dat er samen met alle betrokken partijen maatregelen zijn genomen om de ziekte buiten de deur te houden.

Geen vlees meenemen

"Hygiënemaatregelen zijn hierbij van groot belang. Ik heb er vertrouwen in dat de varkenshouderij die ook neemt. Daarnaast zou ik iedereen willen oproepen die reist naar landen waar de Afrikaanse varkenspest heerst, geen vlees mee te nemen. Dit is niet alleen in het belang van de varkenssector en de vele gezinnen die daarmee hun brood verdienen, maar ook voor een gezonde wilde zwijnenpopulatie en daarmee de natuur in Nederland."

Afrikaanse varkenspest is een virusziekte die voorkomt bij varkens. Het virus is zeer resistent en er bestaat geen behandeling of vaccin tegen. De ziekte is niet overdraagbaar op mensen, maar kan meer dan drie maanden overleven in een gebied.

Sinds 2014 is er in de Baltische staten en Polen Afrikaanse varkenspest. Vorig jaar verspreidde de ziekte zich naar Tsjechië en Roemenië en dit jaar ook naar Hongarije en Bulgarije. Zowel gehouden varkens als wilde zwijnen zijn besmet geraakt.