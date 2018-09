Baskenland is de nieuwe migrantenroute naar Noord-Europa

Migranten uit Afrika hebben een nieuwe route ontdekt om relatief makkelijk naar Noord-Europa te komen: de Frans-Spaanse grens bij Baskenland. De hotspot bevindt zich rond de grensrivier Bidasao tussen het Spaanse Irun en het Franse Hendaye.

De grensplaats is een tussenstop geworden voor de migranten die onderweg zijn naar het noorden van Frankrijk en Groot-Brittannië. De afgelopen maanden zijn volgens het Rode Kruis al bijna 4000 migranten via de nieuwe Baskische route naar het noorden van Europa getrokken.

De Baskische grenspost wordt inmiddels vergeleken met die tussen het Franse Menton en het Italiaanse Ventimiglia. Daar hoopten zich rond 2015 grote groepen migranten op, vanuit het zuiden van Italië onderweg naar met name Frankrijk en Duitsland.

Makkelijke route

Spanje is dit jaar de voornaamste Europese bestemming van vluchtelingen geworden. Na het nagenoeg afsluiten van de Libisch-Italiaanse route proberen steeds meer migranten via het noorden van Marokko Europa te bereiken. In Spanje kwamen dit jaar al ruim 33.000 migranten binnen. Een opmerkelijk groot deel van deze groep is Marokkaan, veelal jongens op zoek naar werk en op de vlucht voor de nieuwe aangekondigde dienstplicht.

De meeste migranten proberen met auto's, bestelbusjes of lijndienstbussen de grenspost te passeren. Anderen zitten op de regionale treinen die vanaf San Sebastián vertrekken. "Het is een makkelijke route voor migranten geworden", weet ook correspondent Frank Renout in Parijs. "Tot nu toe waren er nauwelijks migranten bij de Baskische grens, en was er nauwelijks bewaking. Er zijn alleen wat patrouilles van Franse agenten. Parijs heeft dan wel versterking gestuurd, maar het blijft dweilen met de kraan open."