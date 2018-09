Podcast De Dag: hoe onafhankelijk zijn onze senatoren?

VVD-Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler heeft een ethische grens overschreden door te stemmen over een wetsvoorstel waarin adviezen van haar eigen bedrijf waren opgenomen, stelt onderzoeksplatform Follow the Money (FTM). In De Dag vertelt journalist Kim van Keken, die voor FTM een database aanlegde met de nevenfuncties van Eerste Kamerleden, dat de meeste senatoren niet transparant zijn over hun nevenactiviteiten. "In Den Haag wordt er niet zo'n punt van gemaakt. Dat vind ik heel gek."

En ben je jonger dan veertig jaar? Grote kans dat je vandaag pas voor het eerst over de moord op vier IKON-journalisten hoorde. Journalist Marco de Lange, 30 jaar oud, vertelt hoe hij aan de hand van een bioscooprecensie het woonadres van het brein achter 'IKON-moorden' vond.