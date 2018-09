Buitenlandse boerenstagiairs mogen de weg niet op

Buitenlandse jongeren die stage lopen bij een boerenbedrijf, mogen - in tegenstelling tot Nederlandse leeftijdgenoten - niet de weg op. Ze hebben namelijk geen trekkerrijbewijs.

In Flevoland mogen daardoor nu 20 Franse stagiairs niet over de openbare weg rijden. Boerin Tima Groeneweg luidt de noodklok. Zij verbaast zich: "We zijn één Europa, maar de regels zijn hier anders dan daar."

Een Franse landbouwhogeschool zit met de handen in het haar. In de afgelopen 27 jaren hebben zo'n 450 studenten van deze opleiding stage gelopen in Nederland. Franse jongeren mogen met een tractor de weg op zodra ze een autorijbewijs hebben.

De akkers van boeren liggen in de provincie Flevoland vaak ver uit elkaar. Daardoor moeten de tractoren wel de weg op. De stagiairs mogen wel op het land rijden. Maar als ze zich daarbuiten begeven, moet iemand anders het stuur overnemen. Groeneweg vindt dat onwerkbaar, zegt ze tegen Omroep Flevoland.

Het trekkerrijbewijs is in 2015 ingevoerd. Alleen mensen met zo'n papiertje mogen de weg op, of mensen die voor dat jaar een autorijbewijs hebben gehaald. Jongeren halen doorgaans hun trekkerrijbewijs aan een agrarisch opleidingscentrum.

Veilig Verkeer Nederland snapt de frustratie van de stageadressen, maar is blij dat de buitenlandse stagiairs zonder trekkerrijbewijs niet mogen rijden. "Die regels zijn er niet voor niets. We zijn blij dat die er zijn. Een tractor is een grote, logge machine die met name gevaarlijk is voor fietsers en voetgangers."