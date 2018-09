Sociale media van dochters leidden Zembla naar brein 'IKON-moorden'

Amnestiewet

Ondanks dat meerdere partijen zich bemoeiden met de zaak, werd Mario Reyes Mena nooit vervolgd, doordat in 1993 de amnestiewet werd afgekondigd. "Die wet hield in dat geen van de daders die in El Salvador vreselijke moorden hebben gepleegd, vervolgd kon worden", legt Van Dongen uit.

Maar in 2016 werd de amnestiewet afgeschaft door het Hooggerechtshof van El Salvador. In maart van dat jaar besloot de broer van de doodgeschoten Jan Kuiper, Gert Kuiper, aangifte te doen in de hoop dat er toch vervolging komt.

Dat was voor de redactie van Zembla het moment om bij te springen. "Ik hoorde het begin dit jaar en toen dacht ik: al is het alleen al voor mijn collega's, want ik weet dat het nog nooit in de wereldgeschiedenis is gebeurd dat een hele televisieploeg bewust in een hinderlaag is gelokt en vermoord." Het gebeurt vaker, zegt van Dongen, dat journalisten dan wel in een kogelregen komen of bewust afgeschoten worden. "Maar een hele tv-ploeg is nog nooit gebeurd, daarom mag dit verhaal niet vergeten worden."

De uitzending van Zembla met daarin de confrontatie met Mario Reyes Mena is vanavond om 21.00 uur te zien op NPO 2.