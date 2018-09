Nederlands model vast in China

Een Nederlands model zit vast in de Chinese stad Tianjin. Volgens de autoriteiten zijn haar papieren niet in orde. Ook zes andere modellen uit andere landen zitten vast.

Ruim twintig modellen werden na afloop van een modeshow meegenomen voor controle door de politie. "Daar zijn ze op van alles gecheckt, van drankgebruik tot hun visum," zegt een woordvoerder van een modellenbureau dat heeft geholpen bij het regelen van het visum.

"Alle modellen die er werken, hebben een werkvisum. Als je China binnenkomt, wordt je paspoort ingenomen om het visum te activeren, dat gaat via de politie. Omdat dat even duurt krijg je een formulier dat zou moeten dienen als paspoort. Maar de politie in Tianjin denkt dat er iets niet klopt, en wil haar paspoort zien", aldus de woordvoerder. "Dit gebeurt eigenlijk nooit. We hebben het vier jaar geleden een keer meegemaakt, maar nooit zo erg."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat er in China een Nederlandse vrouw is gearresteerd. De vrouw heeft inmiddels contact gehad met de Nederlandse ambassade. Het ministerie houdt contact met haar familie.

Feestdag

De verwachting is dat er vandaag niet heel veel voor de vrouw kan worden gedaan, omdat veel mensen niet bereikbaar zijn. In China is het vandaag een feestdag.

Het model heeft zelf nog geen contact kunnen opnemen, omdat haar telefoon is ingenomen. "Maar verschillende bookers van andere bureaus zijn daar aanwezig om te bemiddelen", zegt de woordvoerder. Inmiddels is een aantal modellen alweer vrijgelaten, maar zes of zeven van hen zitten nog vast.

Het modellenbureau waar de vrouw bij is aangesloten, is niet bereikbaar voor commentaar.