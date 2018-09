Serious Request 2018 verder zonder Glazen Huis

Radio-actie Serious Request gooit het dit jaar over een andere boeg. Geen Glazen Huis meer, geen vastende dj's en sapjeskuren, maar drie dj-teams die te voet door het land trekken om geld in te zamelen. Dat maakte dj Sander Hoogendoorn bekend tijdens de ochtendshow van 3FM.

Concertzaal TivoliVredenburg in Utrecht dient tijdens de jaarlijkse actieweek als 'hoofdkwartier'. Daar komt een deel van de radio-uitzendingen vandaan en er zijn optredens, workshops en lezingen.

Vanuit TivoliVredenburg krijgen de dj's ook opdrachten die ze tijdens hun tocht moeten uitvoeren. Dat zijn door het publiek georganiseerde opdrachten, verspreid over het hele land. De dj's trekken lopend door het land en maken dag en nacht radio en online-bijdragen.

Generatie

De vernieuwde opzet speelt in op een nieuwe generatie kijkers en luisteraars, zegt Sharid Alles, zendermanager bij NPO 3FM. "Het gevoel en het doel van de actie zijn niet veranderd, maar met deze vorm kunnen we het luisterende publiek meer dan ooit bij 3FM Serious Request betrekken en activeren."

Volgens Alles is er een nieuwe generatie 3FM aangetreden. "De dj's die je nu overdag hoort, zaten tien jaar geleden in de nacht. We zijn daarmee zelf ook toe aan wat anders. Vernieuwing is af en toe erg goed. Ik denk dat we met deze nieuwe vorm heel Nederland weer kunnen mobiliseren om in actie te komen."

Plenzen

Alles vermoedt dat het meeleven met de dj's zoals dat kon in het Glazen Huis, ook zal lukken in de nieuwe opzet. "We hebben geen idee wat voor weer het wordt, het kan plenzen van de regen, het kan vriezen. Als je acht uur lang radio moet maken ergens in the middle of nowhere, zal dit nog steeds zorgen voor een vorm van meeleven en meelijden, om te zien of ze het wel redden."

Het radiostation blijft zich, net alsbij eerdere edities van Serious Request, inzetten voor het Rode Kruis. Dit jaar is er niet één thema, maar zijn het er drie: reanimeren in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlogen en conflicten. Mensen kunnen zo kiezen waar ze actie voor willen voeren of aan welk doel ze willen doneren.

Het is nog niet bekend welke dj's deelnemen aan de inzamelingsacties.

Kritiek

De opbrengsten van Serious Request oude stijl, met het Glazen Huis, liepen al een paar jaar terug. Ook groeide de kritiek op het programma, dat toe zou zijn aan een andere opzet of aan goede doelen dichter bij huis. Voor gemeenten werd het steeds duurder om onderdak te bieden aan het Glazen Huis. Vooral de beveiliging kostte veel geld.

Ook met de zender zelf gaat het de laatste jaren steeds slechter. Veel dj's zijn vertrokken naar andere zenders en de luistercijfers dalen hard. Op dit moment heeft de zender een marktaandeel van 2,6 procent.