Catalaanse 'maaiers' ruimen 's nachts gele separatistenlintjes op

José Casado haalt zijn schouders op. Hij is bijna iedere nacht betrokken bij de acties van de 'schoonmaakbrigades' in Catalonië. Het zijn verschillende groepen van steeds tientallen mensen die in witte overalls en onherkenbaar met lasbrillen over de ogen de linten en onafhankelijkheidsvlaggen opruimen. Casado is een van de weinigen die er geen problemen mee heeft open en bloot over de acties te vertellen.

"We zijn begonnen met het wegknippen van de gele linten, omdat de steden van ons allemaal zijn. Ik ben vooral actief geworden sinds het referendum van vorig jaar en ik me pas goed bewust werd van het onafhankelijkheidsproces. Ik begon in te zien dat we monddood worden gemaakt door de separatisten. Zo brak het moment aan dat ook wij de straat zijn opgegaan", vertelt hij.

Sfeer verslechtert

De schoonmaakacties van de maaiers - een verwijzing naar het Catalaanse volkslied, waarin de oogst een hoofdrol speelt - trekken in Spanje veel aandacht. De reacties zijn steeds heftiger geworden, zegt Casado. "Het begon met beledigingen naar je hoofd slingeren, daarna merkte ik dat ze me filmden en dat op hun social media-kanalen plaatsten. De separatisten vinden dat we hun vrijheid van meningsuiting aantasten. Ze zeggen dat zij het plastic van die lintjes betaalden en je niet het recht hebt dat te stelen. Steeds vaker maken we mee dat ze met ons op de vuist willen."