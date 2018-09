Brein achter moord op IKON-journalisten opgespoord

De redactie van het tv-programma Zembla heeft de kolonel opgespoord die in 1982 in El Salvador opdracht gaf om vier Nederlandse journalisten van de IKON te vermoorden. De nu 79-jarige Mario Reyes Mena woont in de Verenigde Staten en kan nog steeds worden vervolgd.

In El Salvador woedde tussen 1980 en 1992 een bloedige burgeroorlog tussen een door de VS gesteunde rechtse regering en linkse guerrillagroepen. In maart 1982 was een ploeg van het tv-programma Kenmerk er voor een reportage. Toen de journalisten in guerrillagebied probeerden te komen, werden ze door militairen van het regeringsleger opgewacht en doodgeschoten.

Een waarheidscommissie van de Verenigde Naties concludeerde in 1993 dat Reyes Mena verantwoordelijk was voor de moord en de hinderlaag waarin Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag waren gelokt. Datzelfde jaar werd in El Salvador een amnestiewet aangenomen, waardoor hij in dat land niet kon worden vervolgd. Reyes Mena woonde toen al jaren niet meer in El Salvador.