Doden en veel schade na overstromingen in Tunesië

In het noordoosten van Tunesië zijn zeker vier mensen om het leven gekomen door overstromingen als gevolg van hevige regenval. In sommige plaatsen viel in een dag tijd meer dan 200 millimeter regen. Normaal valt zo'n hoeveelheid in een half jaar tijd.

Onder de doden zijn twee zussen, die na hun werk werden weggevaagd door de enorme hoeveelheid water. Ook twee mannen zijn om het leven gekomen.

Telefoonnetwerk plat

De schade door de overstromingen is groot. Huizen, wegen en spoorwegen staan onder water en bruggen zijn beschadigd geraakt. Op sommige plaatsen staat het water bijna twee meter hoog.

Op beelden op sociale media is te zien hoe auto's door het water worden meegezogen. In sommige gebieden ligt ook het telefoonnetwerk plat.

Volgens de Tunesische meteorologische dienst is het de hevigste regenval sinds het begin van de officiële metingen. Het leger, de politie en reddingsteams zijn naar het gebied gestuurd.