Meer dan 200.000 euro binnen voor slachtoffers Oss

De inzamelingsactie voor de nabestaanden van de slachtoffers van het ongeluk in Oss heeft inmiddels meer dan 200.000 euro opgeleverd. Initiatiefnemer Nick Nietveld begon de actie vrijdag via de website Doneeractie.nl, met als doel 60.000 euro op te halen.

Binnen een dag werd al meer dan 150.000 opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de vier omgekomen kinderen of aanpassingen in het huis van het meisje en de begeleidster die zwaargewond in het ziekenhuis liggen.

Vanwege het hoge bedrag zal een deel van het geld mogelijk worden besteed aan nazorg voor de betrokken, zo zei Nietveld in het NOS Radio 1 Journaal.

Mensen kunnen nog tot en met vrijdag geld doneren voor de actie Slachtoffers treinongeval Oss.