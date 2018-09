Steeds meer kinderen krijgen bijles op voetbalschool

De laatste jaren zijn voetbalscholen in Nederland in opkomst. Op zo'n school krijgen kinderen naast hun normale voetbalclub extra training in een kleinere groep. Tussen januari 2013 en juli 2018 is het aantal voetbalscholen in ons land bijna verdrievoudigd, van 58 naar 155. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel.

"De meerwaarde van een voetbalschool is dat kinderen meer persoonlijke aandacht krijgen", zegt Roy de Geus van Voetbalschool Kick in Den Haag. "Bij voetbalverenigingen ben je vooral onderdeel van een grotere groep, en wordt er naar de zaterdag toe getraind."

Hij doelt er daarmee op dat er minder aandacht is voor de individuele techniek en de ontwikkeling van de speler. "Bij een voetbalclub heb je vaak twee selectieteams die goed getraind worden, bij de andere teams is er minder aandacht en worden kinderen getraind door niet-bevoegde mensen." De Geus is hoofdtrainer bij ADO Den Haag onder de 9. Bij zijn voetbalschool is iedereen welkom, "van elke leeftijd en op ieder niveau."

Bekijk hieronder hoe het eraan toegaat op een voetbalschool: