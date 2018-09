China en Hongkong met hogesnelheidslijn aan elkaar verbonden

Hongkong was lang een Britse kolonie en werd in 1997 teruggegeven aan China. Daarbij is afgesproken dat Hongkong grotendeels autonoom zou zijn en dat de meeste Chinese wetten niet per definitie ook gelden voor Hongkong.

Toerisme

Volgens China is er met de spoorlijn geen sprake van een inbreuk op de autonomie en het rechtssysteem van Hongkong. Voorstanders wijzen erop dat de lijn goed is voor het toerisme, omdat Hongkong nu directe toegang krijgt tot het ruim 25.000 kilometer lange spoornetwerk van China. Ook denken ze dat immigratie beter kan worden gestroomlijnd met de Chinese wetten die op de lijn gelden.

Ook de autoriteiten in Hongkong benadrukken vooral de economische voordelen van de hogesnelheidslijn.