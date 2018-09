Ondanks droogte veel eikels en beukennootjes aan bomen

Ondanks de droogte in het begin van de zomer hangen er weer veel eikels en beukennootjes aan de bomen. Dankzij de regenval in augustus is 2018 een goed mastjaar voor eiken en beuken, melden Nature Today en de Wageningen Universiteit.

Op de Veluwe hangt in totaal 6,4 miljoen kilo eikels en beukennootjes, tegen ruim 4 miljoen kilo vorig jaar. Wilde zwijnen hebben daardoor tot ver in het voorjaar voldoende te eten.

Het gevolg daarvan is dat de zwijnen minder vaak te zien zijn omdat ze minder moeite hoeven te doen om voedsel te vinden. Volgens Nature Today zal daardoor het aantal aanrijdingen afnemen, ondanks toenemende aantallen zwijnen.

Hoge temperaturen

Door de extreme warmte waren de eikels dit jaar al vroeg rijp. De eerste eikels vielen al half augustus, waarschijnlijk door de hoge temperaturen vanaf april. Door het stormachtige weer vallen de eikels en beukennootjes momenteel massaal uit de bomen.

Opvallend is de grootte van sommige eikels en het feit dat beuken voor het zesde jaar op rij beukennootjes produceren. Normaal gesproken gebeurt dat hooguit twee jaar op rij.