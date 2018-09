Orka Morgan bevallen op Tenerife

De orka Morgan is in een zeepark op Tenerife bevallen van een kalfje. Moeder en jong maken het goed, meldt Loro Parque, ze zwemmen al samen door het bassin.

"Vanaf het eerste moment liet Morgan zien dat ze een goede moeder is", schrijft het park. "Ze zorgt goed voor haar jong in de 'Orca Oceaan'."

Morgan werd in juni 2010 zwaar ondervoed in de Waddenzee aangetroffen. Het lukte experts van het Dolfinarium in Harderwijk om haar te redden, maar toen brak er een fel debat uit over de toekomst van het dier. Er ontstond een Orka Coalitie die vrijlating van Morgan eiste, maar een groep wetenschappers concludeerde dat dat niet mogelijk was.

Rechter

Omdat de familie van Morgan niet kon worden teruggevonden, bepaalde de rechter uiteindelijk dat Morgan het beste kon worden opgevangen in Loro Parque. Daar werd ze in november 2011 naartoe verhuisd. Ze werd er opgenomen in een groep van zes soortgenoten.

De zwangerschap van Morgan was spannend voor het zeepark, omdat Morgan gehooruitval heeft. De verzorgers wisten niet of dat tot problemen zou leiden bij de bevalling. Uiteindelijk was dat niet geval.

Het geslacht van het jong is nog niet bekend.