Griekse journalisten vast na artikel over Defensie-minister

In Griekenland zijn de hoofdredacteur en de uitgever van een krant opgepakt. Dat gebeurde nadat minister Kammenos van Defensie een klacht had ingediend over een artikel.

In de krant Fileleftheros stond vrijdag een stuk over onregelmatigheden bij de besteding van Europees geld voor vluchtelingenkampen in Griekenland. Het ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor deze besteding. Volgens de krant is een deel van het geld gegaan naar zakenmensen met banden met minister Kammenos.

Oppositiepartijen zijn boos over de arrestatie van de journalisten. De grootste oppositiepartij Nieuwe Democratie zegt dat Kammenos de aandacht wil afleiden van "misdadig gedrag".