VS: 18 terroristen gedood in Somalië

Bij een Amerikaanse luchtaanval in het zuiden van Somalië zijn achttien strijders van de terroristische beweging al-Shabaab omgekomen. De luchtaanval werd uitgevoerd omdat leden van al-Shabaab Somalische en Amerikaanse troepen hadden aangevallen, zegt het Amerikaanse Afrika-commando.

De aanval was vrijdag een kilometer of 50 ten noorden van de havenplaats Kismayo. Somalische soldaten hebben op de grond ook nog twee terroristen doodgeschoten. Er zouden geen Amerikaanse of Somalische militairen gewond zijn geraakt.

De Verenigde Staten hebben het aantal aanvallen tegen al-Shabaab flink opgevoerd sinds president Trump aan de macht is gekomen. In het begin liet hij vooral drone-aanvallen uitvoeren.