Veel Canadezen zonder stroom na tornado

Een kleine 200.000 inwoners van de Canadese hoofdstad Ottawa en omgeving zitten waarschijnlijk nog dagen zonder elektriciteit. Dat komt door een tornado die is overgetrokken.

De storm trof Ottawa vrijdagavond, met windstoten van 220 kilometer per uur. De schade was groot.

Huizen werden vernield en ook elektriciteitscentrales werden getroffen, waardoor de stroom in grote delen van de omgeving uitviel. Tientallen mensen raakten gewond, van wie er twee in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen.

Oorlog

Burgemeester Watson zegt dat delen van de stad eruitzien als in een film of een oorlog. Het kan volgens hem nog dagen duren voordat de elektriciteitsvoorziening is hersteld.

Ook de stad Gatineau, in de provincie Quebec aan de andere kant van de Ottawa-rivier, is getroffen. De premier van Quebec heeft de verkiezingscampagne voor de regionale verkiezingen afgebroken om een bezoek te brengen aan Gatineau.