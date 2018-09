Vrouw besluit om tegen beoogd rechter Kavanaugh te getuigen

Christine Ford, de vrouw die kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh beschuldigt van seksueel wangedrag, heeft de uitnodiging van een commissie in de Senaat geaccepteerd om tegen hem te getuigen. Dat heeft haar advocaat laten weten.

Eerder had Ford al gezegd te willen getuigen, maar de onderhandelingen over de voorwaarden waaronder die getuigenis moet plaatsvinden verliepen moeizaam. Ford wil haar verhaal over Trumps kandidaat voor het Hooggerechtshof graag aanstaande donderdag vertellen.

De 51-jarige hoogleraar psychologie in Californië deed haar verhaal vorige week al in The Washington Post. Ford zegt begin jaren 80 door een "stomdronken" Kavanaugh op een bed te zijn geduwd, waar hij haar betastte en probeerde haar kleren uit te trekken. Ze ontsnapte toen een vriend ingreep.

De Senaat moet over de benoeming van Kavanaugh stemmen, maar eerst moet een commissie in de Senaat zijn kandidatuur goedkeuren. Amerikaanse rechters in het Hooggerechtshof worden voor het leven benoemd. Met Kavanaughs benoeming zou het hof in meerderheid conservatief zijn en daar is de Republikeinen veel aan gelegen.