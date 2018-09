Primeur in Enschede: bewoners betalen buurthuis terug met klussen

De gemeente heeft meer dan 200.000 euro beschikbaar gesteld voor het nieuwe buurthuis. De bewoners betalen deze lening terug door het maatschappelijke werk dat ze leveren, zoals huiswerkbegeleiding, werkloosheidsbestrijding en het schoon en veilig houden van de wijk. "Het is uniek omdat het de eerste keer is dat dit gebeurt", zei Van den Berg bij de opening. "Het is echt voor en door bewoners."

De bewoners worden beloond naar rato van de besparingen die door hun werk worden gerealiseerd, bijvoorbeeld het terugdringen van schooluitval. Dit moet een betere sociaal-maatschappelijke situatie in de witte achterstandswijk creëren, waarbij bewoners actiever zijn in de en voor de wijk, jongeren een beter toekomstperspectief krijgen, de veiligheid van de wijk wordt vergroot en er meer werkgelegenheid is.

Dolphia is een wijk, die in eerder in nieuws kwam door protesten tegen het azc dat in Enschede bij de wijk moest komen. Dat werd uiteindelijk afgeblazen. Dolphianen, zoals de inwoners uit de wijk zich noemen zijn trots op hun wijk en willen er niet weg.