Terry (75) dut met katten en scoort een hit: 30.000 dollar verdiend voor asiel

De 75-jarige Terry Lauerman doet eigenlijk niet zo veel, als hij langskomt in de kattenopvang Safe Haven in de Amerikaanse staat Wisconsin. Hij aait de katten, speelt met ze en valt uiteindelijk in slaap op de bank. Toch is hij van grote waarde voor de opvang en die waarde is recent alleen maar groter geworden.

Een medewerker deelde een paar dagen geleden een aantal foto's van de slapende Terry op Facebook. "We zijn zo blij met een man als Terry. Terry kwam op een dag gewoon langs en zei dat hij ervan hield om katten te aaien. Vervolgens kwam hij elke dag de katten aaien. Hij kan van alle katten vertellen wat ze leuk en minder leuk vinden. Vaak valt hij tijdens het aaien in slaap. Dat vinden we niet erg, katten hebben dit nodig", schreef de medewerker erbij.