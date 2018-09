'Stiekeme beelden van honderden Nederlandse vrouwen online gedeeld'

Honderden Nederlandse vrouwen zijn het slachtoffer geworden van stiekem gefilmde beelden die online worden verspreid. De foto's en video's zijn gedeeld in een online netwerk met wereldwijd honderdduizenden leden, meldt RTL Nieuws, dat korte tijd undercover ging in het netwerk.

De vrouwen zijn op openbare plekken onder hun rok gefilmd met smartphones, maar ook met camera's die onder meer in tassen en schoenen zijn verstopt. De slachtoffers hadden niet door dat ze werden gefilmd. De 'gluurbeelden' zijn veelal vastgelegd tijdens het traplopen of op de roltrap. Een groot deel van de video's is gefilmd op de werkvloer.

Tienduizenden beelden van vrouwen, onder wie Nederlandse, zijn online geplaatst en besproken door de leden van het netwerk. Er worden ook tips gedeeld om zo onopvallend mogelijk opnamen te maken.