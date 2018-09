Houtmonsters moeten bewijzen of kapitein Cooks schip gevonden is

Een onderzoeksteam is ervan overtuigd dat het de Endeavour heeft teruggevonden in Amerikaanse wateren. Het schip waarmee James Cook naar Australië reisde zou voor de kust van Rhode Island zijn geëindigd.

Er zijn monsters van het gevonden wrak genomen om te kijken of het hout afkomstig is uit 18e-eeuws Noord-Engeland. Daarnaast zal de omgeving van het wrak gedetailleerd in kaart worden gebracht en is er extra onderwateronderzoek nodig.

"We zijn al 25 jaar op zoek en dit is de eerste keer dat we durven zeggen dat we dicht bij de Endeavour komen", zegt de leider van het onderzoek.

Voor de consul-generaal van Australië in de VS was het verrassend nieuws: "Je zou ook verbaasd zijn als Columbus' San Maria in de haven van Sydney ligt."