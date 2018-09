Vrouw hindert politie en arts onderweg naar ongeluk

Een vrouw in De Bilt die vond dat de politieauto te hard reed is gisteren voor die auto gaan staan. Ook maakte ze het een arts onmogelijk om in te stappen. De arts was door een traumahelikopter gebracht, op weg naar een kind in nood.

De politie beschrijft het incident van gisterochtend uitgebreid op Facebook. "Een dame die hoort dat de collega's met toeters en bellen aan komen en dus weet dat er ergens haast bij is, blijft pontificaal bij de auto staan, zodat de collega's niet verder kunnen rijden(!)", schrijft een verbijsterde agent.

"Deze dame vond het nodig om de collega's te vertellen dat zij wel erg hard reden en dit niet vond kunnen."

'Elke seconde telt'

De vrouw liet zich niet zomaar opzijzetten. Integendeel, toen de arts die net door een traumahelikopter was gebracht, wilde instappen, belemmerde zij dat "doordat ze voor het portier bleef staan".

De agenten reageren niet zozeer boos als met onbegrip. "De collega's stonden met een mond vol tanden aangezien de tijd door tikte," aldus de politie op Facebook. "Nog steeds elke seconde telt (voor het kleine kindje). Tiktak... tiktak..."

"Wij rijden echt niet voor onze lol met toeters en bellen aan", vervolgt het verhaal. Uiteindelijk lukt het de agenten toch om door te rijden. In alle haast nemen ze volgens RTV Utrecht niet de tijd om het adres van de vrouw op te schrijven. De politie hoopt dat zij de oproep op Facebook leest en "zich diep gaat schamen".

Hoe het met het kind gaat, is onduidelijk. Gezien de privacywetgeving heeft ook de politie geen toegang tot medische gegevens.