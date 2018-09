Aan de Cremerstraat in Papendrecht is brand uitgebroken in een woning. Daarbij zijn verschillende slachtoffers gevallen, meldt de politie. Voor hun leven wordt gevreesd.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle. Verder is er nog geen informatie bekend.

De hulpdiensten zijn massaal naar de woning gekomen. Ook een traumahelikopter is onderweg.