'Meer buitenlandse mannen gedwongen tot prostitutie'

Het aantal meldingen van buitenlandse mannen die gedwongen worden tot prostitutie is in een jaar tijd verdubbeld. Bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) kwamen vorig jaar 68 meldingen binnen, tegenover 34 in 2016, meldt Reporter Radio (KRO-NCRV).

Volgens het radioprogramma zijn de slachtoffers vooral vluchtelingen die in Nederland worden opgepikt door mensenhandelaren. Het zou niet alleen gaan om mensen die op straat leven, maar ook om vluchtelingen die in asielzoekerscentra wonen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigt tegenover Reporter Radio dat medewerkers signalen opvangen dat asielzoekers zich prostitueren, maar het COA kan niet melden om hoeveel gevallen het gaat.

Taboe

CoMensha gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal gevallen hoger ligt dan het aantal meldingen. "Aangifte doen is voor veel slachtoffers moeilijk, vanwege het taboe dat ze ervaren op prostitutie en homoseksualiteit", zegt directeur-bestuurder Ina Hut in Trouw.

Hut zegt in de krant dat er meer meldingen binnenkomen van gedwongen prostitutie bij vrouwen dan van mannen. Dat zou komen doordat er meer aandacht is voor vrouwen die seksueel worden uitgebuit.

De directeur-bestuurder van CoMesha pleit in Trouw voor meer onderzoek naar gedwongen prostitutie van mannen.