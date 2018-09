Zwanger worden via stamcel stap dichterbij: 'We zijn al heel ver'

De wetenschap is weer iets dichterbij het maken van eicellen uit stamcellen. Met deze techniek kunnen in de toekomst - in theorie - onvruchtbare vrouwen alsnog zwanger worden. Met behulp van hun eigen huidcellen bijvoorbeeld.

Een Japans team is het gelukt menselijke stamcellen op te kweken tot een voorstadium van eicellen. De onderzoekers publiceerden de resultaten van hun onderzoek donderdag in het wetenschappelijk blad Science.

"Ze hebben vroege kiemcellen bijna tot de allerlaatste stap van eicelontwikkeling gebracht in het lab", zegt hoogleraar voortplantingsbiologie Sjoerd Repping (AMC). Deze kunstmatig ontwikkelde eicellen lijken volgens Repping op de eicellen die pasgeboren vrouwen hebben. "Maar het zijn dus nog niet eicellen die je kunt bevruchten", zegt hij in Nieuws en Co op NPO Radio 1.

Het is al mogelijk om stamcellen te maken uit huidcellen. Maar de verandering van stamcel tot eicel is een uiterst gecompliceerd proces. Het is nog onduidelijk hoe dat precies kan worden gedaan. Toch is het de Japanners gelukt door menselijke stamcellen in het eierstokweefsel van muizen te plaatsen.